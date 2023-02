Infermiera muore durante il ricovero all’ospedale di Fondi, si indaga

Dopo le tragiche morti in moto di Guido De Filippis e della compagna Rosanna Addessi, avvenute sabato, la comunità di Fondi è stata nuovamente catapultata nel lutto: è venuta prematuramente a mancare Alessandra Sanguigni, 42enne infermiera dell’ospedale San Giovanni di Dio, madre di due figli. Un decesso avvenuto martedì sera, proprio nel nosocomio in cui la donna lavorava, dove era ricoverata da lunedì in Medicina per uno stato di malessere generale, comprendente anche un persistente stato febbrile. Il quadro complessivo all’inizio non sembrava particolarmente preoccupante, anche alla luce di un consulto neurologico effettuato lunedì al Goretti di Latina e che non aveva evidenziato alcun problema di tale natura. Eppure, intorno alle 22 di martedì la 42enne si è improvvisamente aggravata, spirando poco dopo, prima che venisse trasportata d’urgenza al Dono Svizzero di Formia.

Un dramma che appare difficile da spiegare e che mercoledì ha portato i familiari a sporgere denuncia presso i carabinieri della Tenenza locale, vedendo l’apertura di un fascicolo in mano al sostituto procuratore di Latina Antonio Sgarrella. L’ipotesi di reato, contro ignoti, è omicidio colposo. Nel frattempo per chiarire le circostanze dell’accaduto è stata disposta l’autopsia, che sarà effettuata sabato dal medico legale Maria Cristina Setacci, mentre l’Asl ha avviato un audit interno.