Elezioni comunali, si vota il 14 e 15 maggio 

Ieri il Consiglio dei Ministri ha stabilito che si torna a votare su due giorni come è stato per le regionali e che si andrà al voto per il primo turno delle elezioni amministrative 2023 domenica 14 e lunedì 15 maggio.

In provincia di Latina torna al voto il capoluogo pontino, ma anche Aprilia e Terracina. Questi, essendo grandi centri, avranno la possibilità del secondo turno qualora nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti al primo turno.





Tra i piccoli centri al voto, ci sono: Bassiano, Lenola, Campodimele, Roccagorga e Sonnino. Essendo questi centri al di sotto dei 15 mila abitanti non ci sarà in questi centri la possibilità del secondo turno.

Sono circa 800 a livello nazionale i centri nei quali i cittadini saranno chiamati alle urne. Diversi i capoluoghi di provincia come accade per Latina. A livello nazionale tra i più importanti spiccano Udine, Brescia, Catania, Siena e altri.

Si voterà nella giornata di domenica dalle 7 alle 23 e in quella di lunedì dalle 7 alle 15. A seguito della chiusura dei seggi si procederà allo spoglio delle schede.