Crematorio a Fondi, Parisella convoca la commissione Trasparenza

“La preoccupazione, legittima, prende spunto dall’impatto ambientale e dalle emissioni in atmosfera, a seguito della combustione, che un siffatto impianto genera essendo l’area prescelta posta in ambito urbano, immediatamente prossima all’ospedale civile, a scuole dell’infanzia e Medie, ad impianti e attrezzature sportive, numerose attività produttive e commerciali, importanti aziende agricole, nonché aree densamente urbanizzate e popolate”.

“La preoccupazione, non solo di abitanti, imprenditori e coltivatori dell’area circostante il cimitero, è di conoscere l’effettiva portata dell’intervento, dell’incidenza sulla vivibilità e sull’intera economia cittadina oltre alla regolarità del suo iter giuridico-amministrativo”.

“A seguito delle suddette sollecitazioni, confortato dalla piena adesione in tal senso da parte di partiti politici, movimenti civici, associazioni, nonché dagli stessi consiglieri di opposizione, ho deciso di convocare la commissione Trasparenza per un esame approfondito e un dovuto riscontro agli interrogativi dell’ignara opinione pubblica”, rende noto Parisella, presidente della commissione in questione. “La commissione si terrà il giorno martedì 28 febbraio, alle ore 10 presso l’aula consiliare, nella sede del Comune di Fondi. I cittadini, trattandosi di seduta pubblica, sono invitati a partecipare”.