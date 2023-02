Sex toys, cresce il settore. A cosa è dovuto il successo

Tutti pazzi per i sex toys, un comparto in grande crescita che soltanto in Italia vale, a fine 2022, oltre 600 milioni di euro. Un’ascesa poderosa dovuta a tanti fattori, quella de sexual wellbeing, altro nome con il quale è noto questo settore e che spiega già alcuni dei vantaggi: benessere sessuale, dato che il ricorso ai sex toys, secondo diversi studi scientifici, sarebbe direttamente collegato anche con il benessere psicofisico.

Un mercato che non conosce crisi e che è esploso grazie alla diffusione della rete; ma non c’è soltanto questo dietro alla proliferazione dei sex toys. Vediamo più da vicino quali sono le ragioni di questa continua crescita.

I perché della crescita





La proliferazione del web, sempre più compenetrata in tutte le fasce della popolazione, è questa la prima ragione della diffusione dei sex toys; che esistono da sempre, solo che un tempo erano rivolti ad una nicchia, magari ai più arditi, quelli che avevano il ‘coraggio’ di superare l’imbarazzo ed entrare in un sexy shop fisico.

Oggi è possibile fare tutto in rete, sui portali specializzati, in modo del tutto legale, nella vendita di sex toys, come ad esempio nel caso di www.easytoys.it. Sempre grazie al web inoltre è possibile veicolare messaggi e raggiungere una fetta più ampia di popolazione, cosa che prima non era possibile.

Tra tecnologia e benessere

Un mondo che si muove quindi tra innovazioni tecnologiche e benessere, visto che i sex toys hanno, come detto, un riscontro diretto a livello di salute psicofisica. Quali sono i benefici dei sex toys? Si parla di riscontri sia fisici che psicologici.

Dal punto di vista fisico, l’utilizzo dei sex toys può aumentare la stimolazione sessuale e migliorare la circolazione del sangue nei genitali, portando ad orgasmi più intensi e duraturi. Inoltre, l’utilizzo dei sex toys può aiutare a migliorare la salute sessuale, aumentando la lubrificazione vaginale e la forza dei muscoli pelvici. Dal punto di vista psicologico, l’utilizzo dei sex toys può aiutare a ridurre lo stress e l’ansia, migliorare l’autostima sessuale e promuovere la relazione di coppia. L’utilizzo dei sex toys può anche aiutare a esplorare la sessualità in modo sicuro e rispettoso, senza giudizio e con apertura mentale.

Da ricordare che i sex toys sono generalmente sicuri da utilizzare, a patto che siano acquistati da rivenditori affidabili e usati in modo appropriato. Prima di utilizzare un sex toy, è importante leggere le istruzioni e le precauzioni per evitare eventuali rischi. Inoltre, è importante mantenere i sex toys puliti e igienizzati per prevenire infezioni e malattie sessualmente trasmissibili.