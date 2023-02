A Formia FdI plaude all’ingresso di Merenna

A Formia FdI guadagna consensi e anche esponenti politici. Ultimo ingresso, di cui viene dato riscontro con tanto di dichiarazioni e accoglienza da parte degli esponenti locali, Caterina Merenna.

LA NOTA





“Dopo un percorso civico ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia avendo condiviso molte delle iniziative e delle proposte avanzate negli ultimi anni dalla Sua Leader, Giorgia Meloni.

A livello locale, nella mia città, ho inizialmente sposato un progetto diverso, fondato principalmente sulla stima verso il Dott. La Mura più che sulla reale condivisione di un “campo largo”, progetto mai convincente e che in questo anno ha dimostrato chiara la sua fragilità e inconsistenza, tra divisioni e incomprensioni che hanno inevitabilmente pesato anche sull’ultima tornata elettorale. Ho già comunicato per le vie brevi al Presidente del Consiglio Comunale, l’Avv. Pasquale Cardillo Cupo, che ringrazio per la sua sempre cortese disponibilità, la mia volontà di aderire al Gruppo Misto in seno al consiglio comunale, nel rispetto delle scelte a suo tempo operate, da dove voterò o meno le proposte e le iniziative che la Maggioranza porterà di volta in volta all’attenzione del Consiglio Comunale nell’interesse della Città di Formia, avendo riscontrato in questi primi 16 mesi di Amministrazione una sicura vivacità maggiore rispetto al passato nella vita cittadina e progetti concreti che – condivisibili o meno – denotano comunque una visione chiara per il futuro della città da parte di una Maggioranza che, dopo tanti anni di instabilità, sta dimostrando una compattezza tra le due forze politiche che la animano con pochi precedenti”. Così Caterina Merenna.

“L’adesione a FdI della Consigliere Caterina Merenna è un valore aggiunto per il partito, sia a livello provinciale che locale ; con il collega Cardillo Cupo e il gruppo abbiamo condiviso – ha dichiarato il portavoce Giovanni Valerio – il suo passaggio nel Gruppo Misto, segno di equilibrio e rispetto dei ruoli. Fratelli d’Italia è, infatti, il partito del fare a discapito dello sterile chiacchierare e l’esperienza e la voglia di partecipazione di Caterina saranno di sicuro aiuto per i prossimi progetti, sia per la città di Formia che per l’intera comunità della Regione. Con Caterina, infatti, vi è stata da subito convergenza e condivisione di valori, progetti e ideali, sui quali Giorgia Meloni ha costruito il successo nazionale del partito”.

Un benvenuto alla consigliera Merenna arriva anche dal neo consigliere Regionale del partito di Giorgia Meloni, Enrico Tiero, il quale ha dichiarato di “aver apprezzato da sempre le note capacità imprenditoriali della consigliera e dei suoi familiari, non solo a livello locale ma anche Regionale, con l’auspicio che il futuro possa continuare ad arridere alla stessa ed al partito di FdI”.