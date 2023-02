Sorpreso a rubare uno scooter, aggredisce il proprietario e i poliziotti

Nel tardo pomeriggio di domenica 19 febbraio, a Latina, i poliziotti della Squadra Volante hanno arrestato un 32enne responsabile di reati di tentata rapina aggravata nonché di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli sgenti sono stati richiesti in una via del centro cittadino da un cittadino straniero che poco prima aveva sorpreso un individuo intento a forzare la catena antifurto posta a protezione del suo ciclomotore Aprilia Scarabeo, regolarmente posteggiato in strada. Alla richiesta di spiegazioni l’uomo lo aveva colpito con una spranga in ferro, per poi darsi alla fuga.





Intervenuti subito sul posto e grazie alle indicazioni ricevute, gli operatori si sono posti all’inseguimento del fuggitivo e, dopo aver percorso diverse centinaia di metri a perdifiato, sono riusciti a bloccarlo. Nella circostanza, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, lo stesso si è scagliato anche contro gli agenti, sferrando calci e pugni.

L’arresto è stato convalidato, con applicazione della misura della custodia in carcere.