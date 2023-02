Motociclisti morti, a Itri proclamato lutto cittadino per Rosanna Addessi

Tre comunità sotto choc, dopo il tragico incidente frontale tra moto che sabato è costato la vita alla 46enne itrana Rosanna Addessi, al 43enne compagno di Fondi Guido De Filippis e al 28enne di Arce Daniele Materazzo,

“La città è rimasta scossa e sgomenta per quanto accaduto. In tutti noi alberga un sentimento di grande tristezza e commozione. A nome mio e della giunta comunale esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Rosanna, di Daniele e di Guido. Alle famiglie giunga l’abbraccio di tutta la comunità di Itri”.





Con queste parole il sindaco di Itri, Giovanni Agresti, ha indetto il lutto cittadino mercoledì 22 febbraio, dalle 14 alle 17, per onorare il ricordo di Rosanna Addessi i cui funerali si terranno proprio domani a Itri, alle ore 15.