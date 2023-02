“Chocoparade“: l’ultimo appuntamento di Formia delle Meraviglie

Il Quarto e ultimo appuntamento di “ FORMIA DELLE MERAVIGLIE “ realizzato con il Contributo della Regione Lazio si terrà Martedì 21 Febbraio a partire dalle ore 14.30 con lo spettacolo itinerante “CHOCOPARADE “ per la via principale Via Vitruvio. Il pubblico sarà coinvolto dagli eleganti toni degli Artisti in stile “Art Nouveau“ seguiti da una innovativa “Choco Car“, una macchina scenica che diffonde musiche Jazz .

Lo spettacolo è prodotto in collaborazione con “Eurochocolate” e saprà stupire grandi e piccoli con perfomance e animazioni nelle quali verrà Regalata dei cioccolatini prodotta direttamente nei laboratori di Eurochocolate. L’evento aprirà la sfilata di Carnevale a Formia e per la sua pecularietà e novità, ha già creato l’interesse di tantissimo pubblico .





Formia delle Meraviglie, dichiara Gianni Donati direttore artistico ed ideatore del progetto, ha avuto la capacità di attirare tantissime persone, turisti, provenienti da vari territori poiché attratti dalle perfomance degli Artisti esclusivi, dai costumi, dalla Musica e soprattutto dalla Magia delle rappresentazioni. Fondamentale la collaborazione con l’amministrazione Comunale di Formia, in primis il Sindaco Taddeo, che ha voluto destagionalizzare le inziative proprio x attirare nuovi flussi turistici.

Ancora una volta, l’Associazione Culturale “ Iniziative e Progetti “ di Formia, ha riscosso un grande e meritato successo, grazie alla sua straordinaria capacità di ideare iniziative e manifestazioni capaci di creare interesse nel pubblico oltre alla originalità delle proposte medesime.