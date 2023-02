Contributi per gli affitti, l’avviso pubblico del Comune di Itri

I Servizi Sociali del Comune di Itri informano che a far data da oggi, lunedì 20 febbraio sono avviate le procedure finalizzate alla concessione dei contributi integrativi a favore di coloro che, in possesso dei requisiti indicati, abitano in alloggi condotti in locazione.

Gli interessati potranno scaricare dal sito istituzionale, all’indirizzo http://www.comune.itri.lt.it/news/news_action.php?ACTION=due&cod_archivio=1611&HOME=1, tutta la documentazione necessaria per preparare la domanda che può essere presentata al Comune di Itri, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 12 del 22 marzo 2023, sia a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune, che tramite posta elettronica certificata Pec all’indirizzo: servizisociali.itri@pec.it