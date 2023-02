Il fatto, sarebbe stato registrato nei giorni scorsi presso un noto supermercato di Formia, all’interno di un noto centro commerciale.

La protagonista della vicenda sarebbe una donna sotto i cinquant’anni di Minturno che, in una trasferta per la spesa sarebbe stata “pizzicata” dagli addetti alla sicurezza e poi denunciata dai Carabinieri, per essersi impossessata di alcuni prodotti cosmetici senza pagarli.