A Itri torna il Carnevale

Domenica 19 e martedì 21 torna a Itri la grande festa del Carnevale.

Doppia giornata, come da tradizione, per la sfilata delle mascherine in cui a divertirsi saranno grandi come piccini.

L’assessore Gabriella Dragonetti in collaborazione con gli assessori Salvatore Mazziotti e Mario di Mattia hanno lavorato quest’anno per offrire due giornate all’insegna della spensieratezza in una delle giornate più amate, soprattutto dai più piccoli. Il primo appuntamento è Domenica 19 febbraio alle ore 14.30. In via don Virgilio Mancini ci sarà il raduno delle mascherine e la partenza dei carri allegorici che percorreranno le strade del paese.

Stesso programma per martedì, sempre 14.30, sempre con partenza in via Don Virgilio Mancini. Al termine della sfilata però per martedì sono previsti interventi musicali, balli, animazione e giochi presso piazzale Carabinieri d’Italia.