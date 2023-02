Ragazza ferita durante furto con strappo, arrestato un 24enne

Attraverso l’articolazione del personale della sezione operativa, mercoledì i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia hanno proceduto all’arresto di un 24enne extracomunitario.

L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina.





Accogliendo le risultanze investigative dello stesso comando operante, l’autorità giudiziaria pontina ha emesso il citato provvedimento restrittivo in ordine a un furto con strappo ai danni di una ragazza apriliana. Un episodio in cui la malcapitata, nel tentativo di recuperare quanto sottratto, era rimasta ferita, riportando lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.