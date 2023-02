Bilancio 2023 e pluriennale, via libera dall’assemblea dei sindaci

Venerdì mattina l’assemblea dei sindaci ha approvato lo schema di Bilancio di previsione per il 2023 e il pluriennale 2023-2025, adottato dal consiglio provinciale il 7 febbraio scorso.

Alla riunione hanno partecipato – tra presenti e collegati in videoconferenza – i rappresentanti di 21 Comuni pontini. L’assise ha approvato in apertura di seduta una modifica parziale del Regolamento dell’assemblea dei sindaci relativa proprio alla possibilità di svolgere le riunioni in modalità mista e quindi anche con la partecipazione in videoconferenza.





Nel suo intervento introduttivo il presidente Gerardo Stefanelli ha illustrato alcuni aspetti del documento di programmazione finanziaria, per quanto riguarda la gestione dell’edilizia scolastica i maggiori costi – un milione e mezzo di euro – per le scuole derivanti dall’aumento dell’energia e l’introduzione della settimana corta che ha portato ad un risparmio del 15% circa.

“Questi risparmi – ha sottolineato – ci consentono di sostenere il piano dei concorsi già avviato e le nuove assunzioni, necessarie per far funzionare l’ente ad una maggiore velocità e speditezza”.

Stefanelli ha inoltre comunicato la rimodulazione dell’aliquota di prelievo sulla tari comunale al 5%. Il Bilancio è stato approvato con 18 voti favorevoli e tre astensioni, quelle dei commissari prefettizi di Latina e Terracina e quello del Comune di Cisterna.