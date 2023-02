Guida partenze e orari traghetti Sardegna

La Sardegna rappresenta una delle mete preferite del turismo mondiale. La collocazione dell’isola italiana al centro del Mediterraneo occidentale e le peculiarità del territorio rendono questo luogo ideale per le vacanze. La regione offre spiagge da sogno, siti archeologici unici e di rara bellezza, attrazioni naturalistiche e artistiche di grande impatto, piatti tipici sublimi e tante occasioni per approfondire la cultura e le tradizioni di una terra ospitale. Non mancano neppure le attività per divertirsi in acqua e fuori.

L’accoglienza a braccia aperte da parte di questa splendida regione si rivolge a tutti, vacanzieri e non di qualsiasi età. Oltre al mare mozzafiato, ci sono antichi borghi, laghi, foreste, parchi, montagne e paesini da esplorare. Grazie ai traghetti si possono raggiungere facilmente le principali località.





Come approdare sull’isola in sicurezza e comodità?

La via migliore per andare sull’isola è il mare, da attraversare con l’utilizzo di un’imbarcazione su cui caricare la vettura e i propri compagni di viaggio. La guida su partenze e orari dei traghetti per la Sardegna consente di vedere la grande disponibilità di linee e i servizi messi a disposizione dei viaggiatori. Gli itinerari delle compagnie di navigazione permettono di raggiungere tutti i principali porti della regione.

Traghetti tra la penisola e la Sardegna

Le rotte proposte sono tante e partono dai maggiori punti della costa peninsulare italiana.

Arbatax – Civitavecchia è la rotta che Tirrenia compie due volte a settimana, generalmente mercoledì e venerdì, e il viaggio dura una decina di ore.

Arbatax – Genova è il collegamento di Tirrenia della durata di circa 15 ore e mezza che viene effettuato due volte a settimana.

Cagliari – Civitavecchia è la via percorsa quotidianamente da Tirrenia e ha una durata di circa 13 ore.

Cagliari – Napoli della compagnia Tirrenia è la rotta di navigazione quotidiana che prevede un viaggio di circa 13 ore e mezza.

Golfo Aranci – Livorno è il collegamento di Corsica Sardinia Ferries operato ogni giorno con una durata di una decina di ore.

Olbia – Civitavecchia è la rotta quotidiana di Tirrenia e il collegamento estivo di Grimaldi Lines che dura circa 8 ore.

Olbia – Genova è la via percorsa da Moby Lines e Tirrenia, il cui tempo di percorrenza varia dalle 8 ore della prima compagnia alle 12 ore della seconda.

Olbia – Livorno è la rotta che quotidianamente, con un collegamento diurno e uno notturno, viene percorsa da Grimaldi Line e, una volta al giorno, da Moby Lines, con una percorrenza variabile tra le 8 e le 9 ore.

Porto Torres – Civitavecchia è la rotta quotidiana di Grimaldi Lines della durata di 7 ore.

Porto Torres – Genova è il collegamento effettuato dalle compagnie di navigazione Grandi Navi Veloci e Tirrenia, che porta i viaggiatori quotidianamente a destinazione in 13 ore.

I traghetti tra le isole

La Sardegna e la Sicilia vengono collegate dalle compagnie di navigazione con vari itinerari pensati per connettere le più importanti e frequentate località delle due regioni.

Arbatax – Cagliari è la rotta di Tirrenia, effettuata due volte a settimana con una durata di circa 5 ore.

Arbatax – Olbia è la via percorsa due giorni a settimana da Tirrenia, il trasferimento è di circa 5 ore.

Cagliari – Palermo è il collegamento bisettimanale di Tirrenia che dura all’incirca 11 ore.

I traghetti tra la Sardegna e i porti esteri

L’isola è ben collegata anche alle maggiori città che si affacciano sul mediterraneo occidentale, le compagnia di navigazione portano i turisti da Francia e Spagna verso la Sardegna e viceversa.

Golfo Aranci – Porto Vecchio è la rotta che prevede un viaggio di circa 3 ore e mezza operata da Corsica Sardinia Ferries per due o tre giorni a settimana.

Santa Teresa di Gallura – Bonifacio è il collegamento quotidiano effettuato per più volte al giorno da Moby Lines, con una durata di 50 minuti.

Porto Torres – Tolone è la via percorsa da Corsica Sardinia Ferries con frequenza bisettimanale e 9 ore di viaggio.

Porto Torres – Barcellona è la rotta settimanale di Grimaldi Lines che dura 13 ore.

La prenotazione del traghetto

Hai già in mente la tua prossima destinazione in Sardegna? Approfitta dei traghetti e verifica tutti i collegamenti sul sito di NetFerry, il portale che ti permette di prenotare la nave. Puoi trovare tutte le informazioni aggiornate su orari di partenza e arrivo, tariffe e promozioni speciali. Grazie alla collaborazione con le maggiori compagnie di navigazione, il sito ti consente di individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze e di confermare i posti sull’imbarcazione in pochi click. Scegli la destinazione e il porto di partenza per prendere il biglietto a un prezzo conveniente rapidamente e in totale sicurezza.

