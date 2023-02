A Itri il sindaco Agresti esulta per l’elezione di Palazzo in Regione

C’è aria di festa a Itri per l’elezione del Vicesindaco Elena Palazzo al consiglio regionale del Lazio. Il primo a congratularsi è stato il Sindaco di Itri Giovanni Agresti.

“Apprendo con gioia l’esito di questa tornata elettorale. In primis sono felice umanamente per Elena. Il quasi trentennale impegno e la sua serietà sono stati ripagati. Le persone, e non solo a Itri, hanno saputo cogliere quel senso del dovere che Elena sa mettere a disposizione della comunità. In secondo luogo sono felice per la città di Itri. Avere un proprio rappresentante che siede all’interno della massima assise regionale non può che giovare al territorio”.

Queste le prima parole del Sindaco di Itri Agresti che vede eleggere la sua vice sindaco ad Itri, Elena Palazzo, consigliera regionale del Lazio tra le fila di FdI. La Palazzo, durante i mesi di indisponibilità del Sindaco, aveva anche assunto la funzione di Sindaco facente funzione. “Quella sfida – commenta il Sindaco – fu superata brillantemente da Elena grazie alla coesione del gruppo di governo cittadino. Sono sicuro che Elena saprà portare quella grinta e quella voglia di fare anche in Regione, facendo la differenza per Itri, per il Sud pontino e per l’intera Provincia di Latina che da oggi è chiamata a rappresentare.

Le sfide sono tante come molte sono le esigenze di questo territorio. Enormi invece sono le aspettative verso questo nuovo governo regionale. A nome mia e della giunta che rappresento, Auguro dunque a Elena buon lavoro. Non vedo l’ora di poter lavorare ancora fianco a fianco, ognuno nel ruolo che ricopre, per lo sviluppo della nostra Itri.”