Truffa ad un’anziana: sottratti 10 mila euro e oro, vengono arrestati

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno delle truffe in danno di anziani, particolarmente avvertito in quest’area, in data odierna, nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, In Stazione di Cori ha tratto in arresto due uomini, uno 38enne e l’altro 30enne, entrambe residenti nella Provincia di Napoli, ritenuti responsabili di una truffa in danno di una donna ottantatreenne del posto.

In particolare i militari operanti, nella tarda mattinata del 13.02.2023, sottoponevano ad un controllo veicolo, risultato poi a noleggio, al cui interno vi erano due uomini che per le circostanze di tempo e modo apparivano non addurre esaustive giustificazioni sulla loro presenza sul territorio. I successivi accertamenti permettevano di acclarare che i due uomini avevano appena perpetrato una truffa in danno di un’anziana che intimorita da una richiesta telefonica giunta da un sedicente nipote che asseriva che se non avesse corrisposto una somma di denaro avrebbero arrestato il figlio dell’anziana, erano riusciti a farsi consegnare la somma di denaro contante di oltre undicimila curo ed alcuni monili in oro del valore di alcune migliaia d’euro che una volta recuperati venivano restituiti alla vittima che sporgeva denuncia nei loro confronti.





I predetti sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Va evidenziato come la condotta dell’anziana donna e dei suoi familiari fornisce positivo riscontro alla serie di continue conferenze che i Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia svolgono nei centri anziani, al fine di fornire utili strumenti agli anziani c alle persone che a questi sono vicini per cogliere in anticipo l’esposizione ad una truffa.