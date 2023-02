Come raggiungere gli aeroporti di Milano

Milano è la città dell’imprenditoria per eccellenza in Italia, dunque non sorprende che si tratti di un luogo particolarmente frenetico che viene frequentato continuamente e che, ogni giorno, risulta essere meta e oggetto di numerosi spostamenti da parte di persone che provengono da qualsiasi parte del mondo. Data la presenza di ben tre aeroporti all’interno della città di Milano e considerando anche la conurbazione milanese, molti si chiedono come possano essere raggiunti questi stessi, per mezzo dei numerosi mezzi di trasporto che sono offerti da parte della città di Milano. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito degli spostamenti da effettuare da e verso tutti gli aeroporti principali di Milano.

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Il primo aeroporto che si considera è quello di Malpensa, che caratterizza il punto d’arrivo più grande e, allo stesso tempo, anche più frequentato da parte della maggior parte dei cittadini di tutto il mondo. Le soluzioni per giungere verso l’aeroporto di Malpensa sono numerose, e vanno dal treno al taxi, passando per navette, shuttle e servizi privati.





Treno

Una prima soluzione per raggiungere l’aeroporto di Malpensa è il treno, il Malpensa Express che, ogni giorno, assicura una corsa verso l’aeroporto ogni 30 minuti. Il treno giunge fino ai Terminal 1 e 2, con diverse soste intermedie che permettono anche di fermarsi prima di raggiungere luoghi precedenti all’aeroporto stesso. Si tratta di una soluzione molto comoda dal momento che permetterà di raggiungere, nella maggior parte dei casi, i luoghi d’imbarco.

Taxi

Per coloro che vogliono trovarsi in una situazione molto più comoda, il trasporto può essere caratterizzato da taxi, che permettono di offrire un servizio che parta dal luogo desiderato fino all’aeroporto stesso. Bisogna percorrere circa 45 km, dunque la tariffa sarà stabilita, nella maggior parte dei casi, attraverso un costo fisso comunicato inizialmente. Il consiglio è quello di prenotare in anticipo per non ottenere spiacevoli inconvenienti.

Navetta

Altro servizio particolarmente economico, per coloro che non possono permettersi un taxi, è la navetta, che garantisce un ottimo collegamento per Malpensa attraverso diverse agenzie che operano sul territorio. La tratta è coperta in circa 50 minuti di tempo con stop presenti sia al terminal 1 che al terminal 2.

Trasporti privati

Infine, un’ultima soluzione che può essere scelta per viaggiare verso l’aeroporto di Malpensa è caratterizzata dal servizio di trasporti privati, che permette, così come nel caso del taxi, e trovarsi in una situazione molto più comoda nell’ambito del proprio trasporto. Alcune piattaforme di trasporti privati, come nccmilano.com, garantiscono il migliore spostamento possibile previa prenotazione.

Come raggiungere l’aeroporto di Linate

Secondo aeroporto di Milano per celebrità e per utilizzo è quello di Linate. Così come nel caso di Malpensa, i collegamenti sono garantiti da numerosi mezzi di trasporto, per quanto non sia possibile utilizzare il treno.

Taxi

In modo più semplice per spostarsi verso l’aeroporto di Linate è il taxi, che ha un costo per la corsa di circa 40 €, stabilito, anche in questo caso, in anticipo rispetto alla tratta che dovrà essere percorsa. I taxi possono essere prenotati attraverso un numero fisso o per mezzo del sito web di riferimento.

Autobus

Seconda opzione particolarmente utile per spostarsi verso l’aeroporto di Linate e l’autobus, servendosi delle medesime compagnie che effettuano anche trasporti verso l’aeroporto di Malpensa. Le corse, naturalmente, durano di più rispetto a quelli dei taxi, dunque bisognerà avviarsi in anticipo per essere sicuri di non perdere il proprio aereo.

Come raggiungere l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio

Ultimo aeroporto di Milano che merita di essere citato è quello di Bergamo Orio al Serio, terzo scalo italiano per dimensioni e, allo stesso tempo, anche aeroporto particolarmente importante sotto tutti i punti di vista. In questo caso, i collegamenti sono garantiti da treno, taxi, autobus oltre che trasporti privati come precedentemente espresso.

Treno

Il treno per raggiungere l’aeroporto di Orio al Serio è molto frequente, dal momento che garantisce corse ogni 15 minuti ad un costo esiguo. Per quanto non sia presente un treno diretto verso l’aeroporto, attraverso quest’ultimo si potrà raggiungere la città di Bergamo, per poi prendere lì un autobus pubblico che porterà fino allo scalo di Orio al Serio.

Taxi

Alternativa piuttosto valida e, ancora una volta, il taxi che, pur considerando una tratta minore in termini orari, comporterà un costo in questo caso maggiore, che si aggira almeno intorno agli 80 €.

Autobus

Ultima possibilità per spostarsi verso l’aeroporto di Orio al Serio è l’autobus, che permette di garantire uno spostamento per mezzo di numerose compagnie che operano con tariffe convenienti e che permettono anche di prenotare il biglietto in anticipo. Il viaggio dura circa 60 minuti.