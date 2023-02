Elezioni Regionali: la vittoria del centrodestra, i dettagli nel pontino

E’ una vittoria schiacciante del centrodestra a guida Francesco Rocca, quella che si è delineata durante lo spoglio delle elezioni e che ha evidenziato due dati su tutti: il primo è l’affermazione della compagine che oggi rappresenta la maggioranza parlamentare e il secondo è il dato drammatico dell’affluenza: Nel Lazio ha votato solo 37,20% degli aventi diritto (rispetto al 66,55% della volta scorsa).

Crollo importante anche per i votanti in provincia di Latina. Alle 15 ha votato il 39,74% degli aventi diritto a fronte del 68,73% della scorsa volta.





Le prime parole del di Francesco Rocca presidente del Lazio: “Una grande emozione e una grande soddisfazione. Emerge un senso di responsabilità, quella che i cittadini hanno voluto affidarci. Il primo compito è riavvicinare la sanità ai cittadini. Colpisce anche ild ato dell’astensione. Dieci anni di amministrazione di centrodestra hanno allontanato le istituzioni ai cittadini“.

AGGIORNAMENTO A FINE SPOGLIO (dati Provincia di Latina – fonte Eligendo)

AGGIORNAMENTO ore 00.17: scrutinate in provincia di Latina, a 463 sezioni su 511: centrodestra a valanga – seppur con numeri più bassi dei precedenti aggiornamenti – ma parliamo di dati comunque sopra il 67%. Nei voti di preferenza ancora parziali. Fdi, primo partito, vede Tiero come mister preferenze, seguito da Sambucci e Palazzo. In Forza Italia spicca Mitrano su tutti. Nella Lega Tripodi stacca Carnevale. Il PD, che potrebbe anche ritrovarsi come quarta forza assoluta, è testa a testa La Penna-Cassetta (Fonte Eligendo)

AGGIORNAMENTO ore 20.31: scrutinate in provincia di Latina, a 102 sezioni su 511, e il trend non cambia. Rocca si attesta sopra il 72% dei voti. Iniziano ad affiorare i dati molto parziali delle preferenze (Fonte Eligendo)

AGGIORNAMENTO ore 19.08: In provincia di Latina, a 71 sezioni scrutinate su 511, il candidato Rocca si attesta sopra il 74% dei voti. Molto dietro gli sfidanti, primo ad inseguire Alessio D’Amato appena oltre il 18%. (Fonte Eligendo)

AGGIORNAMENTO ore 18.39: Il candidato del centrodestra Francesco Rocca avanti di quasi 15 punti percentuali rispetto al principale sfidante Alessio D’Amato del centrosinistra. In provincia di Latina i numeri sono molto più marcati. A 44 sezioni scrutinate su 511 in territorio pontino, Rocca è addirittura oltre il 74%. Tra le liste Fratelli d’Italia è al 41,33%, segue Forza Italia al 20,05%, poi al Lega al 12,21%, il Partito Democratico al 9,98% e poi Azione con il 3,71%. (Fonte Eligendo)