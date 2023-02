Minturno, donate alle scuole pen drive con i 3 documentari prodotti dal Comune

Cinque pen drive ad ogni istituto comprensivo, contenenti tre documentari, prodotti dal Comune, da condividere con gli insegnanti, il personale, le alunne e gli alunni. Sono state donate dall’ente alle dirigenti scolastiche di Minturno e di Scauri, Enrica Caliendo e Bianca Del Regno.

«Il primo filmato, denominato “Percorsi della memoria” – rivelano il Sindaco Gerardo Stefanelli e l’Assessore alla Cultura Rita Alicandro – racchiude in 70 minuti le esperienze vissute da diversi cittadini nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, con i loro ricordi, le loro testimonianze ed i racconti di guerra che, a partire dal settembre 1943, lastricarono di lutti e tragedie i giorni terribili di Minturno e Frazioni, a ridosso della “Linea Gustav”. Infinite sofferenze e tragedie immani che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Ancor di più in questo periodo, in cui l’eco della guerra risuona nuovamente anche dentro i confini europei, dobbiamo promuovere la cultura della sensibilizzazione e della conoscenza perenne di ciò che è stato e che non deve accadere mai più. Facciamo, dunque, memoria, impegniamoci tutti a costruire un presente ed un futuro di pace, di rispetto e di libertà».





Nelle pen drive sono inseriti anche altri 2 documentari prodotti dal Comune nel 2021-2022: uno dura 90 minuti ed è dedicato alla “Sagra delle Regne”, l’antica Festa del grano ripristinata nel 1955, che si svolge a Minturno nel 2° week-end di luglio; l’altro, della durata di 70 minuti, riguarda l’“Arrivederci a Scauri”, la Festa del Mare che si tiene l’ultimo week end di agosto e che nel 2023 raggiunge il traguardo delle 60 edizioni. Si tratta di due docufilm che rendono omaggio alle due feste turistiche e storiche del nostro comprensorio, le quali fanno parte del patrimonio cittadino.