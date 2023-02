L’andamento del settore immobiliare a Roma

Il settore immobiliare in Italia, complice anche la crescita vertiginosa dei livelli di inflazione, ha visto un risalita dei prezzi delle proprietà negli ultimi due anni, dopo un lungo periodo caratterizzato da una costante diminuzione del valore, in controtendenza con quanto registrato nel resto dei Paesi dell’Unione Europea.

Se nel 2022, infatti, i prezzi degli immobili sono saliti di circa il 3%, le previsioni degli esperti di settore vedono una crescita ulteriore, fino al 6%, nel 2023 appena iniziato.





Non fa eccezione Roma, che guardando la classifica delle grandi città si piazza al quarto posto dietro a Milano, Firenze e Bologna. Nella Città Eterna i prezzi in questo anno dovrebbero salire dello 0,76%, passando dai 3336 euro per metro quadro ai 3360 euro per metro quadro. Ovviamente si tratta di una media, e queste quotazioni variano a seconda della zona e del quartiere scelto.

Immobiliare 2023: i numeri della Capitale e del Lazio

Come accennato in precedenza, i prezzi degli immobili di Roma sono in crescita, arrivando a sfiorare i 3400 euro per metro quadro. Un trend che non riguarda unicamente la Capitale ma tutta la Regione Lazio che, dopo anni di diminuzione, ha visto crescere il valore delle proprietà, con il 2022 che si è concluso con un prezzo medio di poco più di 2600 euro per metro quadro.

In aumento anche la domanda di immobili, che su base annua ha fatto registrare un +3,4% a livello regionale, con numeri ancora migliori per quanto riguarda Roma che ha chiuso l’anno 2022 con un +5,1% rispetto al 2021, e +4,7% negli ultimi tre mesi.

Dal lato dell’offerta, invece, dopo un anno caratterizzato da una forte stretta per quanto concerne gli immobili in vendita, -21,6% rispetto al 2021, l’ultimo trimestre del 2022 ha evidenziato una risalita del +6,4%.

Passando agli affitti, il 2022 ha visto una crescita del canone di locazione del 1,3%, ma l’ultimo trimestre ha visto un calo quasi dell’1%. Anche in questo caso, Roma fa meglio del resto della Regione, con aumento dei prezzi del 2,3% su base annua, con la domanda che negli ultimi tre mesi del 2022 è aumentata del 5%, mentre l’offerta è calata di oltre venti punti percentuali.

Per quanto riguarda le altre province laziali, Rieti è la città che ha visto la maggiore crescita dei prezzi negli ultimi dodici mesi, del 3,4%, mentre Frosinone ha fatto registrare una diminuzione del 5%. In linea con questi dati anche la domanda, con Frosinone che ha visto una crescita del 26%, Rieti -11%.

Gli affitti in provincia che sono cresciuti di più si trovano infine a Latina, con un aumento del +21% u base annua.

Quali quartiere scegliere a Roma

Roma è una città enorme, composta da innumerevoli quartieri, ognuno con caratteristiche diverse in grado di rispondere alle differenti esigenze dei potenziali compratori di immobili.

La scelta non risulta quindi molto facile e dipende ovviamente dal budget a disposizione e dalle peculiarità dei soggetti interessati alla acquisizioni, come il suo status, l’eventuale presenza di un nucleo familiare, il luogo di lavoro e la disponibilità di mezzi pubblici. In ogni caso, è sempre bene farsi consigliare da una Agenzia Immobiliare a Roma, con i consulenti pronti a supportare l’acquirente in ogni fase della compravendita.

Tra i quartieri più in voga nella Città Eterna, troviamo il sempre apprezzato quartiere Parioli in zona Roma Nord, elegante e raffinato, vicino al centro storico ma molto costoso. Una soluzione alternativa per risparmiare potrebbe essere quella di scegliere una proprietà nel quartiere Trieste. Se cerchiamo un immobile in una zona altrettanto prestigiosa non possiamo non citare l’Aventino, a ridosso del centro storico anch’esso ma lontano dal caos del centro città.

Se siamo amanti della movida e della vita notturna, e consideriamo l’immobile anche in ottica di investimento, possiamo puntare su Trastevere e Rione Monti, quartieri centralissimi, molto attraenti a livello turistico e pieni di giovani.

Per coloro che invece vogliono vivere circondati dal verde in un ambiente moderno, il quartiere Eur di Roma Sud rappresenta una valida soluzione, senza contare la vicinanza con il mare di Ostia. Al riguardo si potrebbe pensare anche alle aree limitrofe, come il Torrino, l’Axa, Mezzocammino e Casal Palocco.

Un buon compromesso tra verde e storicità della Città è il quartiere Prati e Della Vittoria, vicini al centro e allo stesso tempo caratterizzati da parchi e vie dello shopping.

Infine, per chi è alla ricerca di immobili vicino all’Università, si potrebbe optare per il quartiere Bologna per la Sapienza o il quartiere Ostiense per Roma Tre.