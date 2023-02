Elezioni, manifesti selvaggi a go-go: la denuncia dei pentastellati di Terracina

Tornano le elezioni, nell’occasione regionali, tornano anche le affissioni selvagge. E con esse le polemiche, questa volta da parte del circolo di Terracina del Movimento 5 Stelle.

“Meraviglioso: manifesti ‘abusivi’ su ogni plancia, ovunque! Sembrava quasi una continua festa di partito della durata di tutta la campagna elettorale”, denunciano i pentastellati. “Anche quest’anno li attaccano come pare a loro, senza alcun rispetto delle regole, senza alcun senso civico. Attaccano i loro faccioni pensando che a nessuno importi che le affissioni ‘abusive’ sono illegali e che dovrebbero essere sanzionate con apposite multe. Certo se poi consideriamo che i partiti dell’amministrazione della nostra città, invece di dare il buon esempio, sono tra i primi a violare le regole…”.





“Esiste una determina ben precisa che stabilisce gli spazi assegnati ad i vari partiti, ma l’etica dell’arroganza e della sopraffazione e la consapevolezza dell’impunibilità di questi signori, non permette a noi che seguiamo le regole e la legalità, di poter affiggere i nostri manifesti elettorali che puntualmente ce li coprono con i loro dopo meno di 24 ore. Qualcuna ha addirittura pensato di affiggere la propria immagine sugli alberi a Campo Soriano, probabilmente si impegnerà a fare Tarzan in Regione. Se il buongiorno si vede dal mattino, sappiate che questi ‘signori’ se ne infischiano altamente delle regole, delle leggi, per cui una volta eletti, continueranno a fare di testa loro e a pensare esclusivamente ai propri interessi”.