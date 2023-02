Operaio cade e resta ferito su un tetto, recuperato dai vigili del fuoco

Poco prima delle 9.30 di oggi, lunedì, il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel capoluogo a seguito di una segnalazione, giunta al numero unico per le emergenze 112 e relativa al soccorso di una persona.

Sul posto, in via Kennedy, all’interno di uno stabilimento, gli operanti constatavano la presenza di un operaio ferito sul tetto di un edificio. L’uomo, un 23enne della provincia di Roma, era impossibilitato a muoversi per via delle ferite riportate in una caduta accidentale.





Si rendeva dunque necessario l’entrata in scena dei vigili del fuoco mediante l’utilizzo dell’autoscala, grazie alla quale il ferito veniva recuperato. Dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario, è stato portato a terra per poi essere preso in consegna dal 118. Sul posto, per le proprie competenze, anche la polizia.