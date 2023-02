Formia, proseguono i lavori di riqualificazione. “Restyling doveroso a 360°”

A Formia proseguono i lavori di riqualificazione di strade, completamento, messa in sicurezza ed abbattimento di barriere architettoniche sui marciapiedi comunali. Gli interventi, iniziati questa settimana in via XXIV Maggio, hanno come obiettivo principale l’eliminazione delle barriere architettoniche e si andranno ad integrare con il rifacimento della pavimentazione, “in un’ottica di rinnovamento urbano e a completamento degli isolati del centro urbano”, sottolinea l’amministrazione. “Un restyling doveroso a 360° che comprende anche la predisposizione dell’impianto di pubblica illuminazione”.

“La manutenzione di strade e marciapiedi e una migliore viabilità continuano a rappresentare obiettivi importanti del nostro programma”, afferma il sindaco Gianluca Taddeo. “Quindi, andare a fornire un volto nuovo alla città, più ordinato e moderno, ma soprattutto che sia più fruibile da tutti. Il decoro è un presupposto fondamentale per godere e utilizzare gli spazi urbani per rafforzare la sensazione di sicurezza dei cittadini. È auspicabile poi che nuovi arredi per marciapiedi e aiuole inducano anche i non rispettosi dell’ambiente a mutare le proprie abitudini”.

“La riqualificazione e la valorizzazione del nostro territorio – aggiunge l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo – costituiscono una delle nostre priorità, è un percorso che abbiamo avviato dal momento dell’insediamento della nostra amministrazione comunale e che proseguirà nel corso degli anni in modo puntuale. Obiettivo è il miglioramento del decoro urbano su tutta la città”.