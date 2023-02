Formia delle meraviglie: ancora un weekend tra musica, magia e meraviglie

Formia delle Meraviglie è il progetto ideato e realizzato dalla Associazione Iniziative e Progetti di Formia con la Direzione Artistica di Gianni Donati, con il contributo della Regione Lazio e il Patrocinio del Comune di Formia e la Proloco. Un evento voluto fortemente dal Sindaco Gianluca Taddeo per destagionalizzare le manifestazioni e rendere la città sempre viva e ricca di proposte interessanti.

Grande interesse per questo progetto che vede artisti di grande livello esibirsi a Formia e che avranno la capacità di attrarre anche cittadini dei paesi limitrofi.

Formia delle Meraviglie avrà l’obiettivo di interessare e coinvolgere un pubblico numeroso attraverso manifestazioni ed eventi che esprimono la gioia di stare insieme alla Musica, agli Spettacoli, alla Magia.





Quattro Eventi programmati in un periodo fuori dalle festività che possono diventare una attrattiva soprattutto nel fine settimana per numerosi spettatori che potranno cogliere l’occasione anche per visitare Formia, i suoi monumenti e i suoi siti archeologici.

Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, sia lo spettacolo di Magia che ha visto il sold out al Teatro Iqbal con tantissimi famiglie e bambini, non da meno è stato l’evento che si è tenuto presso la Villa Comunale di Formia con lo spettacolo “ Fire Show “ che ha tenuto il fiato sospeso per le acrobazie degli artisti e per gli effetti di fuoco e pirotecnici che hanno sbalordito il pubblico.

Il Terzo appuntamento ci sarà Sabato 4 Febbraio presso la Chiesa di S. Giuseppe Lavoratore ore 19,00 con il gruppo “ VIBRATION GOSPEL CHOIR “ conosciuto a livello Nazionale. Gospel moderno, sonorità Jazz e Black. Il repertorio comprende brani dei più importanti artisti del Gospel contemporaneo, da Kurt Carr, a Kirk Frankelin, a Richard Smallwood, senza tralasciare i classici universalmente conosciuti come “ Ain’t no mountain” e “ Oh Happy Day “. Fondamentale nel percorso del Vibration Gospel Choir è l’accompagnamento musicale con tre musicisti.

Quarto e ultimo appuntamento con l’Evento “ FORMIA DELLE MERAVIGLIE “ si terrà Martedì 21 Febbraio ore 15.00 con lo spettacolo itinerante per la via principale Via Vitruvio “ CHOCOPARADE “ . Il pubblico sarà coinvolto dagli eleganti toni degli Artisti in stile “ArtNouveau“ seguiti da una innovativa “Choco Car“, una macchina scenica che diffonde musiche Jazz . Lo spettacolo è prodotto in collaborazione con “Eurochocolate” e saprà stupire grandi e piccoli con perfomance e animazioni nelle quali verrà Regalata della cioccolata prodotta direttamente nei laboratori di Eurochocolate.

Tutti gli appuntamenti sono completamente Gratuiti.

Per informazioni: 328.9510335