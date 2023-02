Lutto in diocesi, è morto don Simone Di Vito

L’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari e il presbitero diocesano comunicano che oggi, giovedì 2 febbraio, presso la sua abitazione a Coreno Ausonio, “un figlio di questa Chiesa di Gaeta, il sacerdote don Simone Di Vito, è tornato alla Casa del Padre“.

Le esequie si svolgeranno sabato, dalle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita in Coreno Ausonio, e saranno presiedute dallo stesso arcivescovo di Gaeta. Dalle ore 9 la salma sarà esposta in chiesa per la preghiera.





Don Simone Di Vito era nato il 26 dicembre 1948, originario di Coreno Ausonio. Fu ordinato sacerdote il 1° luglio 1972 dall’arcivescovo di Gaeta Lorenzo Gargiulo. Dal 1972 al 1987 fu parroco per 15 anni della parrocchia di San Martino di Tours, nella frazione di Ventosa di San Cosma e Damiano, dal 1987 al 2018 fu parroco di Sant’Albina a Scauri di Minturno, nonché dal 2002 al 2004 amministratore delle parrocchie di Santa Maria Infante e di San Giuseppe a Pulcherini di Minturno.

Laureato in psicologia presso l’università La Sapienza di Roma, è stato docente di psicologia nelle scuole statali e docente di religione cattolica. Per diversi mandati è stato vicario foraneo di Minturno, membro del consiglio presbiterale, del collegio dei consultori e del consiglio pastorale diocesano. Tra gli incarichi diocesani è stato direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, direttore dell’ufficio per la pastorale scolastica e l’IRC, e da diversi anni direttore dell’ufficio per i problemi sociali e il lavoro. A livello nazionale è stato membro della commissione presbiterale italiana e del consiglio di amministrazione dell’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero. Dal 14 dicembre 2019 era cittadino onorario del Comune di Minturno.