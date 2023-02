Castelforte, lavori per due milioni nelle scuole comunali

“Dare ai nostri ragazzi scuole sicure, efficienti e moderne rappresenta da sempre uno degli obiettivi più importanti del nostro Comune”, dice il sindaco di Castelforte Angelo Felice Pompeo. “In continuità con questa storia, sono qui ad annunciare che stanno per avere inizio i lavori di efficientamento e adeguamento sismico degli edifici scolastici Petronio in località San Martino e San Cataldo a Suio Forma. I lavori dovranno essere conclusi, in entrambi i casi, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico”.

I avori in entrambi gli edifici scolastici comunali inizieranno nelle prossime settimane, e prevedono nel caso del plesso Petronio un investimento pari a oltre 1 milione di euro e nel caso di San Cataldo un investimento di circa 950 mila euro. In totale 2 milioni di euro per la sicurezza e l’efficientamento sismico delle due strutture scolastiche.





“Si comunica, inoltre, che nei giorni scorsi è stata convocata una specifica riunione presso l’Area Tecnica del Comune alla quale hanno partecipato le ditte affidatarie e i professionisti incaricati della direzione lavori”, fanno sapere dall’amministrazione. “In virtù del suddetto incontro le ditte hanno provveduto a trasmettere tutta la documentazione necessaria per stipulare i relativi contratti che a giorni verranno firmati da entrambe le parti e si potrà procedere all’inizio dei lavori”.

Il sindaco sottolinea che “comprende il disagio da parte dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti interessati, ma come già annunciato l’amministrazione comunale ha lavorato e sta lavando per offrire strutture adeguate e sicure nel rispetto dei tempi stabiliti”.

Infine, sempre nell’ambito del mondo scolastico, Pompeo comunica di aver già dato mandato agli uffici preposti di preparare uno specifico atto deliberativo con il quale disporre la co-partecipazione del 50% dell’ente al costo degli abbonamento del trasporto scolastico che, purtroppo, nel 2023 è lievitato. Il sindaco, però, ha riconfermato la volontà di intervenire a sostegno delle famiglie come si è sempre fatto e ne verrà data opportune informazione alle famiglie.