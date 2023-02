Outdoor team building: perché è importante per i propri dipendenti

Il team building è essenziale affinché ogni gruppo di lavoro possa diventare più coesi, unito ed efficiente. Per questa ragione è nato il team building outdoor: per aiutare a migliorare un gruppo di lavoro sia dal punto di vista personale che professionale.

Cos'è l'outdoor team building





Il team building aziendale serve sostanzialmente a consolidare una squadra di lavoro o comunque un gruppo di persone che condividono la stessa mission professionale. L’outdoor team building, come suggerisce facilmente il nome, è l’insieme di tutte quelle attività all’aperto che favoriscono lo sviluppo e il consolidamento della squadra. Affrontare insieme un’esperienza di outdoor team building può essere infatti un modo sano e divertente per conoscere meglio i propri colleghi e costruire delle relazioni durature e forti anche al di fuori del contesto lavorativo.

Inoltre, può essere un’occasione anche per accrescere lo spirito comunitario della propria azienda, con quest’ultima che può pensare, per esempio, di dotare i propri dipendenti della giusta attrezzatura per affrontare un’attività di trekking con l’acquisto di zaini con logo aziendale disponibili online. Un modo pratico, semplice ed efficace per far sentire tutti i dipendenti e tutti i lavoratori dell’azienda parte di un’unica grande famiglia.

L’outdoor team building è fondamentale per migliorare le capacità di gestione del tempo, dello stress e per insegnare ad ogni dipendente come relazionarsi con i suoi pari, insegnando la fondamentale attitudine all’ascolto dell’altro, tutto questo uscendo oltretutto da quelle città che possono diventare facilmente delle zone di comfort che limitino la crescita e lo sviluppo personale e professionale.

Dove fare trekking nel Lazio per l’outdoor team building

Nel Lazio ci sono moltissimi posti dove è possibile fare esperienze di trekking, vediamone rapidamente alcuni decisamente degni di nota:

1) Picco di Circe, si tratta del picco più alto del promontorio del Monte Circeo a 541 metri sul livello del mare per un’esperienza di trekking suggestiva ed emozionante.

2) Necropoli e Cascate di Cerveteri, un posto abbastanza sconosciuto ai più ma che proprio per questa ragione merita assolutamente una menzione. Si tratta di un percorso di 5km che permette di ammirare le meraviglie naturali delle Cascate di Cerveteri camminando contemporaneamente nella storia rappresentata dalla Necropoli della banditaccia. Le cascate alla fine del percorso saranno la miglior ricompensa possibile per il vostro team.

3) Eremo di San Michele Arcangelo e Monte Redentore, si tratta di un piccolo santuario nella frazione di Manarola all’interno del comune di Formia, incastonato nella roccia del Monte Altino a 1158 metri di altezza. Il sentiero che porta a questo eremo è sicuramente uno dei percorsi più affascinanti e suggestivi del Lazio.

4) Appia Antica, un percorso che non necessita di presentazioni, 8km di pura storia romana costeggiata da meravigliosi monumenti del periodo storico più affascinante e fulgido del territorio laziale.