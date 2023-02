Minturno, auto si ribalta e finisce fuori strada

Incidente a Minturno tra domenica e lunedì notte intorno alle 2, in via parchi Ausente, sono sia i carabinieri che i Vigili del Fuoco. Un’automobile, per cause ancora da comprendere, ha perso il controllo e si è capovolta finendo la corsa fuori strada.

All’interno, però, non c’era alcun occupante dell’auto poiché era stato incredibilmente sbalzato fuori dal mezzo ma rimanendo comunque illeso. Successivamente, dopo le prime cure all’uomo, da parte degli uomini del 118, i carabinieri hanno provveduto ai rilievi, mentre i vigili del fuoco si sono preoccupati di mettere in sicurezza l’automobile incidentata e liberare la strada.





Il tutto è stato reso possibile grazie anche all’intervento del personale della linea elettrica divelta durante la carambola.