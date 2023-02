MAGAZZINO ECOMMERCE: come gestirlo in modo efficace

In ambito logistico, l’ordine e l’organizzazione del magazzino eCommerce sono fondamentali, al fine di creare una distribuzione che risponda ai criteri di funzionalità, efficienza e rapidità.

Avere una visione completa delle scorte prima di poter iniziare a elaborare qualsiasi ordine è indispensabile tanto quanto disporre i prodotti dell’inventario in scaffali e contenitori adeguati insieme alle etichette corrette per velocizzarne il prelievo. In più, ottimizzare lo spazio del magazzino permette di ospitare tutti gli articoli a disposizione e individuarli facilmente.

Dunque, scegliere un servizio in grado di gestire lo stoccaggio della merce e la gestione dell’inventario, è uno degli aspetti cruciali per un processo di fulfillment veloce ed efficiente.





Affidare la gestione del magazzino eCommerce ad un partner evoluto ed efficiente come FBY, ti aiuterà a concentrarti sulle vendite e ad accrescere il tuo business.

FBY, è un servizio pensato dall’azienda Yocabè SRL, ed è il primo in Italia specializzato in fulfillment per gli e-commerce. Si tratta di una piattaforma che, grazie alla propria tecnologia, gestisce tutte le esigenze logistiche:

Raccolta degli ordini.

Al fine di una raccolta semplice e veloce, è indispensabile avere un magazzino ordinato, che possa garantire una ricerca del prodotto richiesto dal cliente sempre più efficiente. In questo modo, l’ordine risulta pronto per essere spedito. Importando i prodotti su FBY, è possibile ottimizzare la racconta degli ordini e la gestione del proprio magazzino.

La piattaforma FBY gestisce il processo di carico e scarico del magazzino in tempo reale, fornendo una visione completa e immediata degli stock disponibili; l’obbiettivo è quello di evitare il rischio di rimanere senza scorte, e di monitorare anche i riordini.

Il software per la gestione del magazzino, inoltre, facilita il processamento di volumi di ordini elevati e garantisce un processo di picking veloce e professionale sia per i piccoli che per i grandi rivenditori online.

In questo contesto, FBY mette a disposizione del cliente un doppio servizio: scegliere di affidare totalmente la gestione del proprio stock oppure di mantenere il magazzino e-commerce presso la propria azienda e controllarlo con dei semplici click.

FBY garantisce un controllo della qualità dei prodotti constante, insieme al ristoccaggio dei resi.

Affidare il proprio magazzino eCommerce ad una azienda come FBY può rappresentare la giusta strategia per un’ottimizzazione della gestione del magazzino. In particolare, può aiutare a gestire i livelli di inventario e lo stoccaggio, a migliorare la produttività e a soddisfare gli ordini in modo efficiente. Può anche contribuire a limitare le incertezze, risparmiare tempo e ridurre l’errore umano, senza la necessità di condurre continuamente audit del magazzino.

Se scegli di importare i tuoi prodotti, FBY automatizzerà tutti i processi della tua logistica eCommerce in modo semplice e scalabile.

Foto di 3D Animation Production Company da Pixabay