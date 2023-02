A Fondi il progetto solidale della “Spesa Sospesa”

E’ operativo da sabato scorso il progetto solidale della “Spesa Sospesa” ideato dal gruppo nato sui social network “Te lo regalo a Fondi e dintorni” che ha ideato questa idea per i più bisognosi pensando, in particolar modo alle famiglie in difficoltà con bimbi piccoli.

L’idea della spesa sospesa si basa sul concetto del “caffè sospeso” nato a Napoli ormai diversi anni fa che permette di lasciar pagato nei bar un caffè per chi non può permetterselo.





Il logo dell’iniziativa e che può essere trovato nelle attività aderenti, rappresenta bene la mission dell’iniziativa trovando disegnato un bambino stilizzato con un biberon in mano che sorride.

Si consigliano da acquistare soprattutto prodotti come latte in polvere, omogeneizzati, biscotti granulari e non, pannolini, creme lenitive, prodotti per l’igiene, ciucci, biberon e tutti quelli che possono essere utili per neonati e prima infanzia.

Tra le attività già aderenti all’iniziativa ci sono le farmacie Terenzio, Del Soccorso, Grieco, Sant’Anna, Appia, Fiore e poi le parafarmacie La Rocca, Massarone e Parafarma, oltre al Conad City di via Arnale Rosso e Lindo & Pinto di via Gioberti.