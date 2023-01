L’importanza e la digitalizzazione dell’HR Management

L’HR management (Human Resources management) è l’insieme delle attività e delle pratiche utilizzate per gestire le risorse umane all’interno di un’organizzazione. Ciò include mansioni di varia natura come la selezione del personale, la formazione e lo sviluppo, la gestione delle prestazioni, la gestione delle relazioni industriali e la gestione delle politiche e dei programmi aziendali.

L’obiettivo principale della gestione delle risorse umane è quello di attrarre, sviluppare e trattenere i dipendenti migliori per l’azienda, al fine di migliorare la produttività e il successo a lungo termine.





Quali sono i compiti dell’HR Manager

L’HR manager (Human Resources manager) è, come suggerisce il nome, un professionista che si occupa di gestire le attività del capitale umano di un’azienda. I compiti specifici possono cambiare a seconda dell’organizzazione per la quale lavora e del settore, ma alcune delle responsabilità comuni di un manager di questo tipo possono includere:

Coordinare le attività e i turni per l’operatività quotidiana

Attrarre, selezionare e assumere nuovi dipendenti

Sviluppare e implementare politiche e programmi per la gestione delle risorse umane

Gestire le relazioni con i sindacati, se applicabile

Formare e sviluppare i dipendenti

Gestire le prestazioni dei dipendenti e fornire report e feedback

Amministrare le questioni relative alla retribuzione e quelle legali dei dipendenti

Risolvere i conflitti tra i lavoratori

Promuovere un ambiente di lavoro positivo e inclusivo.

In generale, l’HR manager è responsabile di garantire che le risorse umane dell’organizzazione siano gestite in modo efficace e supportino gli obiettivi aziendali a lungo termine.

L’importanza dell’HR Management per le piccole e medie imprese

La gestione delle risorse umane è importante per le piccole e medie imprese come per qualsiasi altra organizzazione, poiché i dipendenti sono una risorsa critica per il successo a lungo termine dell’azienda. Tuttavia, le PMI spesso hanno risorse limitate rispetto alle grandi aziende e possono avere difficoltà a dedicare risorse per la gestione HR.

In questo contesto, quindi, l’HR management può essere portato avanti in modo più semplice e flessibile rispetto alle grandi realtà, ma non per questo meno importante. In generale, una PMI può adottare un approccio più “fai da te”, con il proprietario o il responsabile aziendale che svolge anche il ruolo di HR manager.

In generale, le aziende di dimensioni limitate possono utilizzare i seguenti strumenti per gestire le risorse umane:

Creare un piano di formazione e sviluppo per i dipendenti per migliorare le loro competenze e conoscenze specifiche per la gestione HR.

Realizzare un piano di gestione delle performance per fornire feedback e valutare i progressi dei dipendenti

Offrire un piano di retribuzione e benefici per attrarre e trattenere i dipendenti

Preparare un piano di gestione dei conflitti per risolvere i problemi tra i dipendenti

L’obiettivo della gestione delle risorse umane per le piccole e medie imprese dovrebbe essere quello di attrarre e trattenere i dipendenti migliori, formare e sviluppare i dipendenti, gestire le prestazioni dei dipendenti e garantire la conformità legale.

La digitalizzazione dell’HR Management

La digitalizzazione dell’HR management è il processo di utilizzo di tecnologie digitali per automatizzare e semplificare le attività relative alla gestione delle risorse umane. Ciò include l’utilizzo di software e sistemi automatizzati per gestire tutte le mansioni sotto la responsabilità del reparto HR, come il recruiting e l’onboarding del personale, la rilevazione delle presenze, i piani di aggiornamento e sviluppo delle competenze, la gestione delle prestazioni e del piano ferie, l’archiviazione della documentazione e dei dati sensibili in totale sicurezza e la comunicazione bidirezionale tra dipendenti e management.

Questo cambiamento digitale può aiutare le organizzazioni a migliorare l’efficienza e la produttività, ridurre i costi e migliorare la qualità dei dati e delle informazioni.

Alcuni dei benefici specifici della digitalizzazione dell’HR management includono, come detto, l’automatizzazione dei processi HR, in quanto questi software e sistemi migliorano l’efficienza e la coerenza dell’operatività rispetto alle esigenze aziendali, e l’accesso ai dati, avendo a disposizione una quantità praticamente infinita di informazioni attraverso le quali prendere le decisioni migliori.

Inoltre, l’implementazione di un software HR migliora anche la comunicazione e la collaborazione. Le tecnologie digitali possono infatti facilitare e rendere più trasparente il rapporto tra dipendenti, manager e datore di lavoro.

Anche dal punto di vista del capitale umano, la digitalizzazione porta a dei benefici tangibili, in quanto questi sistemi possono consentire ai dipendenti di accedere a informazioni e servizi HR in modo autonomo, come la gestione dei permessi o la richiesta di formazione.

Infine l’analisi dei dati può essere condotta in modo più preciso, avendo a disposizione una panoramica completa per quel che concerne ogni aspetto dell’organizzazione.

In generale, la digitalizzazione dell’HR management può aiutare le organizzazioni a migliorare l’efficienza, la produttività e la qualità delle informazioni per la gestione delle risorse umane. Tuttavia, è importante notare che tale processo deve essere accompagnato da una buona strategia e un’adeguata preparazione per garantire che i benefici siano massimizzati e che non si verifichino problemi di sicurezza o disallineamento dell’operatività.