Cucina: preparare piatti saporiti con le spezie in busta di Silanpepe

Cucinare può essere un’attività davvero creativa, ma di certo chi è appassionato in tal senso conosce anche le basi per preparazioni ideali, bilanciamento dei gusti e aggiunta o meno di determinate spezie.

Proprio le spezie, assieme alle erbe aromatiche, possono davvero fare la differenza tra un piatto molto semplice e uno particolarmente originale, tenendo sempre a mente che occorre esaltare gli ingredienti di base e mai coprirli.





Al giorno d’oggi, le spezie in busta si possono trovare anche online, essiccate e pronte all’uso, affidandosi a quello che è uno degli e-shop di riferimento del settore, vale a dire Silanpepe.it, che offre un’ampia varietà di proposte con cui soddisfare ogni genere di palato.

Come usare pepe e peperoncino in cucina

Una delle proposte di Silanpepe riguarda ad esempio un mix di grani di pepe di diversi colori, dal nero al bianco e dal verde al rosa. Si tratta di aromi che hanno sfumature diverse tra loro, ma che macinate insieme, su un piatto di pasta o su secondo di carne, possono fare la differenza donando al piatto un gusto unico.

Ma chi predilige una solo tipologia di pepe può orientarsi su un pepe nero, che è perfetto soprattutto in piatti dal sapore robusto come le carni rosse o una pasta cacio e pepe; il pepe rosso è un’altra delle proposte davvero particolari di Silanpepe, perché, nonostante il colore, si presenta meno pungente e quasi tendente al fruttato: si impiega soprattutto per alcuni arrosti e per i crostacei.

Ovviamente non può mancare il peperoncino, che al pari del pepe si può aggiungere a quasi ogni piatto. Quello dolce proposto da Silanpepe ha ovviamente un sentore più delicato per chi predilige ricette piccanti ma non troppo: va benissimo in aggiunta a carni bianche e rosse, per completare un contorno di verdure miste donandogli un po’ di sapore e per un primo da esaltare. In un piatto di penne all’arrabbiata, invece, può essere più utile la versione forte, in granelli, che può anche essere aggiunta a un olio al fine di creare un’emulsione per condire piatti diversi.

Dalla curcuma ai chiodi di garofano: le spezie che rendono originali i piatti

Il coriandolo è una delle spezie orientali più apprezzate e denominato anche prezzemolo cinese: Silanpepe lo propone sminuzzato, pronto per l’utilizzo nella creazione di piatti a base di curry o per preparare dolci che lo contengono: tipico è il panpepato. Nei piatti salati si impiega al fine di insaporire sia carne che pesce, ma va bene anche nelle zuppe di legumi e in accoppiamento ad alcune verdure.

Si tratta di un piccolo frutto a forma di stella dal sapore particolarmente dolce e penetrante: l‘anice stellato non è come l’anice normale e non ha solo uno scopo decorativo. Nei dolci conferisce un aroma unico: biscotti, ciambelle secche al vino. Ingrediente fondamentale per il vin brulé, l’anice stellato si inserisce in svariati tipi di minestre di verdure e legumi, ma risulta versatile anche sugli arrosti o in contorni come le patate al forno.

Lo zenzero macinato di Silanpepe è ottimo per carni bianche come pollo o maiale, magari per preparazioni dalle sfumature orientali a base di latte di cocco, oppure per dolci secchi come gli intramontabili biscotti.

È perfetto anche sulla frutta cotta per renderla più gustosa o sui secondi di pesce al fine di esaltarne il sapore. In una zuppa di pesce o in un risotto, la curcuma conferisce un colore unico e un sapore tutto orientale, che ricorda in particolar modo l’India: se il suo sapore marcato e inconfondibile piace, risulta perfetta anche su carni e verdure.

Foto di Matej Madar da Pixabay