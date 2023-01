Marito violento allontanato dopo l’intervento dei Carabinieri

Lite in famiglia, intervengono i Carabinieri e scoprono una situazione di costante violenza. La giovane moglie di 29 anni straniera, dopo l’intervento da parte dei militari e aver raccolto la propria testimonianza sono stati costretti a chiamare in causa gli uomini del 118 per calmare la donna e offrirgli le cure del caso.

Secondo quanto denunciato successivamente dalla donna, il marito di 36 anni anch’egli straniero, era solito usare violenza in casa.





Per tale motivo, i militari, con il supporto dei Servizi Sociali del Comune di Cisterna sono riusciti a trovare una nuova sistemazione per la donna, facendola uscire da quella situazione incresciosa.

Le successive indagini dei Carabinieri, hanno portato il Tribunale di Latina ad emettere un dispositivo di divieto di avvicinamento dell’uomo alla moglie.