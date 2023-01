Come funziona il noleggio a lungo termine

Ultimamente, il noleggio a lungo termine sta diventando una delle soluzioni più vantaggiose se cerchi una soluzione in grado di garantirti diversi vantaggi.





Grazie a questa tipologia di soluzione, infatti, avrai la possibilità di sfruttare un’alternativa molto valida all’acquisto di un veicolo privato o aziendale. Questo è il principale motivo per cui sempre più persone sono interessate a questa straordinaria opportunità che consente di cambiare spesso veicolo e, nel contempo, permette anche di includere nel pagamento mensile tutte le principali spese.

Questa, quindi, è la soluzione migliore se cerchi un nuovo veicolo dotato di ogni comfort. Vediamo quali sono tutte le caratteristiche e i vantaggi di questa modalità di noleggio.

Il funzionamento del noleggio a lungo termine

Quando parliamo di noleggio lungo termine ci riferiamo a una soluzione che ti garantisce diversi vantaggi. Il suo funzionamento è, inoltre, molto semplice e rapido. Infatti, non sono richieste condizioni particolari per potervi accedere.

Il noleggio a lungo termine ha come punto di partenza la stipula di un contratto che può avere una durata variabile, in base alle tue specifiche esigenze. Si va, generalmente, da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni. Stipulando il contratto, potrai ottenere il veicolo che più soddisfa le tue esigenze, oltre che i servizi correlati.

Uno dei vantaggi più evidenti consiste nel non doverti preoccupare degli oneri e le scadenze amministrative, che sono a carico dell’agenzia che offre il noleggio e comprese nel costo del canone mensile.

Abbiamo sottolineato come il contratto possa avere durata variabile. Ma cosa succede al termine di tale scadenza? Alla fine del periodo del noleggio a lungo termine, potrai decidere se chiudere la pratica o, viceversa, rinnovare il contratto cambiando il veicolo già utilizzato con un modello diverso e più recente.

Infine, occorre precisare che il contratto prevede anche i costi di manutenzione del veicolo (sia per quanto riguarda gli interventi ordinari sia quelli straordinari) e l’assicurazione RCA che copre danni per furto e incendio, la protezione casco e, infine, il servizio di carro attrezzi in caso di bisogno di soccorso stradale.

Il noleggio a lungo termine non va confuso con il leasing

Molto spesso, il noleggio a lungo termine viene confuso con il leasing. In realtà, tra queste due modalità esistono delle differenze evidenti.

Quando sigli un contratto di leasing, infatti, non otterrai all’interno del canone mensile gli stessi servizi che abbiamo descritto per il noleggio a lungo termine, ovvero manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione e altri servizi.

Nel caso del leasing, infatti, dovrai occuparti direttamente di tutte queste spese che non rientrano nel canone mensile. In più, il tipo di contratto stipulato è differente nei due casi. Il leasing, a differenza del noleggio a lungo termine, è una sorta di finanziamento e questo comporta la sua stipula solamente tramite banche o altri intermediari iscritti ad appositi albi.

I principali vantaggi del noleggio a lungo termine rispetto all’acquisto di un veicolo

Abbiamo visto le caratteristiche principali del noleggio a lungo termine. Questo tipo di contratto ti garantisce diversi vantaggi rispetto all’acquisto, oltre a quelli già citati. Innanzitutto, non devi anticipare alcuna somma di acconto o di acquisto del mezzo.

Come abbiamo già detto le tasse e i costi di manutenzione sono inclusi nel canone mensile e, ogni volta che le tue esigenze famigliari o lavorative lo richiederanno, potrai scegliere di cambiare veicolo.