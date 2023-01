Sciopero benzinai, le pompe pronte a ripartire: sospeso il secondo giorno di serrate

Le pompe sono pronte a ripartire: oggi, mercoledì, a margine dell’incontro con il Governo sui carburanti, i benzinai hanno deciso di revocare il secondo giorno di sciopero, previsto per giovedì 26. Un annuncio arrivato dai presidenti di Fegica e Figisc/Anisa Confcommercio, con una sottolineatura: “Il secondo giorno di sciopero lo revochiamo a favore degli automobilisti, non certo per l’esecutivo”, dicono in una nota. “Pur riconoscendo di aver potuto interloquire in maniera costruttiva con il ministero che si è speso per diventare interlocutore propositivo, l’incontro ha confermato il persistere di molte criticità”.