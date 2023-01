Latina-Taranto, Daspo e denuncia per due tifosi pugliesi: avevano lanciato fumogeni

Nel quadro delle attività dirette a contrastare il fenomeno delle violenze in occasione di manifestazioni sportive, nei giorni scorsi il Questore di Latina ha emesso un provvedimento di “Divieto di accedere a manifestazioni sportive“, previsto dalla normativa sulla tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni sportive, nei confronti di due tifosi della squadra del Taranto.

I predetti, durante l’incontro tra Latina Calcio 1932 e Taranto, che si è svolta l’8 ottobre 2022 presso lo stadio Francioni, avevano acceso dei fumogeni sugli spalti, per poi lanciarli sul campo da gioco mentre era in corso la partita. Per tali fatti, grazie anche alle riprese svolte dalla polizia scientifica, i due venivano identificati dalla locale Digos con la collaborazione con la Questura di Taranto e denunciati alla competente autorità giudiziaria per il lancio di materiale pericoloso all’interno di impianti sportivi.





“La gravità delle condotte, la presenza di altri tifosi nel settore in cui è stato acceso il fumogeno, la vicinanza ai calciatori del punto in cui è stato lanciato il petardo e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno indotto il Questore a emettere il provvedimento che vieta ai due uomini l’accesso – su tutto il territorio nazionale – ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive per la durata di anni uno”, si legge in una nota emessa dagli uffici di Corso della Repubblica.