Lo hanno arrestato i Carabinieri di Latina, grazie alla stretta sinergia con l’ispettorato del lavoro.

L’uomo, un operaio di origini rumene di 37 anni si era reso irreperibile da giugno scorso.





Il tutto poiché sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo per una condanna di 3 anni 7 mesi e 10 giorni per il reato di falso e guida senza patente. Il tutto era avvenuto in Romania nel 2019.