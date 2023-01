EasyCoop: perché andare al supermercato quando si può fare la spesa online?

Perché andare personalmente al supermercato quando si può fare la spesa comodamente online? Questa è una domanda che ormai si pongono sempre più italiani, consapevoli del fatto che i servizi di delivery offrono dei vantaggi evidenti. In Italia poi esistono delle insegne di supermercati che sono in grado di garantire oggi la massima qualità da questo punto di vista e che riescono ad assecondare tutte le esigenze della propria clientela. Un esempio è EasyCoop che permette ai propri clienti di fare la spesa online in tutta semplicità e riceverla anche a domicilio.

Scopriamo più da vicino come funziona questo servizio.





EasyCoop: ordinare la spesa online è semplicissimo

Con EasyCoop è possibile fare la spesa comodamente online ed il bello è che la procedura è davvero semplicissima. Sono a disposizione, infatti, 2 canali: la piattaforma web e l’applicazione dedicata, che si può scaricare ed installare sul proprio smartphone per fare la spesa anche in mobilità. L’interfaccia, in entrambi i casi, è decisamente intuitiva e si può scorrere il catalogo dei prodotti con estrema semplicità. Non solo: grazie allo strumento di ricerca è possibile trovare immediatamente quello che si sta cercando, in modo da risparmiare ancora più tempo e fare la spesa online in pochi minuti.

Una volta che si è riempito il proprio carrello, non bisogna fare altro che selezionare la data e l’orario che si preferisce per la consegna a domicilio e procedere con il pagamento. È dunque tutto davvero molto semplice e veloce: alla portata di qualsiasi cliente.

EasyCoop: il servizio di spesa online perfetto per gli anziani

Oltre che per le persone che hanno poco tempo a disposizione e che sono sempre di corsa, EasyCoop è un servizio di spesa online perfetto per gli anziani o per coloro che per ragioni personali non hanno la possibilità di andare personalmente al supermercato. I clienti infatti possono fare la spesa online in tutta sicurezza, senza preoccuparsi di nulla ma al contrario sentendosi assolutamente tutelati. Basti pensare che una volta partito il proprio ordine, si riceve un messaggio con il codice identificativo e la foto dell’addetto alla consegna a domicilio. In questo modo è possibile sapere chi suonerà il campanello di casa e mettersi al riparo da eventuali truffe o brutte sorprese. Anche gli anziani e le persone più fragili possono sentirsi assolutamente sicuri con EasyCoop.

Con EasyCoop, i prodotti sono sempre freschissimi

Ordinando la spesa online con EasyCoop è inoltre possibile avere la certezza di ricevere prodotti sempre freschi. Gli operatori infatti selezionano gli alimenti con la scadenza più lontana, proprio per garantire un servizio eccellente sotto tutti i punti di vista.

EasyCoop: dove è attivo il servizio di spesa online con consegna a domicilio

EasyCoop è attualmente attivo nelle principali città dell’Emilia Romagna e del Veneto, ma anche in tutta la Capitale, da nord a sud.

Foto di Mohamed Hassan da Pixabay