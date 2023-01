“Formia delle Meraviglie”, il calendario della manifestazione

‘Formia delle Meraviglie‘ è un progetto ideato e realizzato dall’associazione “Iniziative e Progetti “di Formia con la direzione artistica di Gianni Donati, il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune e della Pro Loco Città. Si tratta di un evento voluto fortemente dal sindaco Gianluca Taddeo, fanno sapere dall’organizzazione, “per destagionalizzare le manifestazioni e rendere sempre la città viva e ricca di nuove iniziative”.

“Formia delle Meraviglie avrà l’obiettivo di interessare e coinvolgere tutti attraverso una serie di manifestazioni che esprimono la gioia di stare insieme alla musica, agli spettacoli, alla magia”, continuano gli organizzatori. Gli eventi programmati sono quattro, e saranno anche una ghiotta occasione per visitare la città e le sue bellezze.





Si comincia sabato 21 gennaio (ore 18.30) con il ‘Fire Show’: “Artisti in costume, bianche farfalle luminose, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica, giocoleria si uniranno per mettere in scena uno spettacolo da togliere il fiato”. Fire Show è stato rappresentato per la prima volta a Matera (Capitale Europea della Cultura 2019) e visto nella trasmissione televisiva di Canale 5 “Tu si que vales”.

Il secondo appuntamento è dedicato alla magia e al trasformismo, col mago Sopino. L’artista ha vinto vari Festival nazionali di magia ed si è specializzato nell’arte del trasformismo seguendo le orme del grande Arturo Brachetti. Lo spettacolo ‘Sopino Fantasy’ si svolgerà sabato 28 gennaio alle ore 17.30 al Piccolo Teatro Iqbal Masih, in via Vitruvio 342.

Sabato 4 febbraio, dalle 19 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore, si esibirà il gruppo ‘Vibration Gospel Choir’, conosciuto a livello nazionale. Gospel moderno, sonorità Jazz e Black: il repertorio comprende brani dei più importanti artisti del gospel contemporaneo, da Kurt Carr, a Kirk Franklin e Richard Smallwood, senza tralasciare i classici universalmente conosciuti come Ain’t no mountain e Oh Happy Day. Fondamentale nel percorso del Vibration Gospel Choir è l’accompagnamento musicale con tre musicisti.

Il quarto e ultimo appuntamento di Formia delle Meraviglie si terrà martedì 4 febbraio, alle 15, con lo spettacolo itinerante per la via principale di via Vitruvio dal titolo ‘Chocoparade’: “Il pubblico verrà coinvolto dagli eleganti toni degli artisti in stile Art Nouveau, seguiti da una innovativa ‘Choco Car’, una macchina scenica che diffonde musiche jazz e sulla quale danza una ballerina di danza aerea. Un prodotto in collaborazione con ‘Eurochocolate’ che saprà stupire grandi e piccoli con perfomance e animazioni nelle quali verrà regalata della cioccolata prodotta direttamente nei laboratori di Eurochocolate”.