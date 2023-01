Gaeta, assessore FdI silurato: “Fatto gravissimo, Forza Italia spieghi”

“Vorremmo sapere quale sia la posizione di Forza Italia sulla revoca dell’assessore Mario Paone decretata oggi dal sindaco di Gaeta Cristian Leccese. Si tratta di un fatto gravissimo nei riguardi di un assessore che rappresenta in giunta Fratelli d’Italia, il quale ha onorato con diligenza i propri impegni nei confronti della coalizione di centrodestra e dei cittadini di Gaeta. Un fatto ancor più rilevante perché avviene nel corso di una difficile campagna elettorale regionale che ha come avversario la sinistra e il suo malgoverno”. Lo dichiarano in una nota il portavoce regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, e il coordinatore provinciale del partito, Nicola Calandrini.

“Ribadiamo la nostra lealtà nei confronti dei partiti del centrodestra che stanno lavorando per conquistare la Regione Lazio e con i quali governiamo l’Italia. Riteniamo però la rimozione dell’assessore Paone un atto ingiusto, politicamente grave e sbagliato”, concludono Trancassini e Calandrini. “I vertici di Forza Italia a tutti i livelli devono chiarire la loro posizione per risanare al più presto questo strappo che rischia di trasformarsi in un regalo imperdonabile ai nostri avversari. Cogliamo l’occasione per esprimere la nostra vicinanza umana e politica all’assessore Paone e al coordinatore comunale del partito Marco di Vasta che stanno lavorando con rigore e lealtà per Gaeta e che non hanno mai messo, in alcun modo, in discussione il leale rapporto tra le forze della coalizione”.