Voragine in via Fianca, tutta colpa di una tubatura saltata

Ancora uno scoppio di una tubatura e ancora una voragine in strada. È quanto accaduto a Fondi nei giorni scorsi.

Ad andare in tilt la tubatura datata dell’impianto di irrigazione del Consorzio di Bonifica locale che ha fatto cedere la strada provocando l’immediata chiusura dell’arteria stradale e l’inizio dei lavori da parte dell’ente consortile.





A fare la scoperta, in via Fianca a Fondi – dove in passato già era stato registrato qualcosa di molto simile – i residenti nella mattina di giovedì. Subito il Consorzio di Bonifica ha iniziato i lavori di recupero che sono terminati già nella giornata di venerdì quando è stata ripristinata non solo la viabilità ma anche il sistema di irrigazione.