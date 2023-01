Spigno, svaligiati tre appartamenti: indagano i carabinieri

Nei giorni scorsi Spigno Saturnia è stato teatro di un furto in un’abitazione del centro del paese.

Ad essere presi di mira ben tre appartamenti. I proprietari, parenti tra loro e residenti in un’unica palazzina non erano in casa al momento dell’incursione avvenuta, probabilmente, nel tardo pomeriggio prima di cena.





I malviventi, dunque, avrebbero operato in modo indisturbato, riuscendo a portare via sia oggetti in oro che contanti. Su quanto accaduto indagano i carabinieri del posto che puntano ad individuare qualche elemento da alcune videocamere di sorveglianza private.