In stato confusionale sull’Appia, anziana salvata dai finanzieri: aveva percorso 14 chilometri

Mercoledì sera una 75enne terracinese è stata salvata mentre, in stato confusionale, vagava tra le autovetture che transitavano a velocità sostenuta sull’Appia, tra i comuni di Fondi e Terracina. Provvidenziale è risultato l’intervento di una pattuglia di militari della Compagnia di Fondi, impiegata in quel momento in servizio di perlustrazione e controllo del territorio.

Erano circa le 20.30 e i militari del comandante Diego Lauretti, immediatamente resisi conto della criticità della situazione e dell’evidente pericolo per l’incolumità della signora, dopo aver bloccato il traffico l’hanno avvicinata e tratta in salvo. La signora, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha dichiarato di essersi allontanata dalla sua abitazione di Terracina – dove viva sola – perdendo l’orientamento. Fino ad arrivare a percorrere a piedi la bellezza di 14 chilometri.





L’intervento di soccorso, reso particolarmente difficoltoso e rischioso anche per l’incolumità degli stessi operanti in virtù dell’intenso traffico veicolare e della scarsa visibilità dovuta alle avverse condizione meteo e all’oscurità della tarda ora, ha consentito sia di assistere la signora, facendola scampare da più gravi conseguenze, sia di evitare incidenti con il coinvolgimento di altre persone e autovetture.

L’interessata, dopo essere stata identificata, assistita e tranquillizzata, è stata accompagnata presso gli uffici della Compagnia della Guardia di Finanza di Terracina, dove è stata accolta e visitata dai sanitari dell’Ares 118, già in precedenza allertati dai militari. Avvisati quindi i congiunti, è stata accompagnata presso la propria residenza.