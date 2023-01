Formia, riqualificazione scuola materna Rialto: “Iter procede spedito”

“Prosegue spedito l’iter per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza, attraverso opere di ristrutturazione, della scuola materna ‘Rialto’ di Castellone“, rendono noto dall’amministrazione di Formia. “La conferma arrivata da parte del Ministero della Pubblica Istruzione per la sottoscrizione dell’accordo di concessione relativo al finanziamento di 998.000 euro ottenuto, nel mese di novembre, dal Comune rientra nei progetti finanziati con i fondi PNRR”.

Dopo il via libera arrivato nei giorni scorsi per le ultime formalità necessarie all’inizio dei lavori per la realizzazione dell’altro futuro asilo nido in località San Remigio (30 posti per una cifra pari a 1.080.000 euro), ecco un ulteriore, importante aggiornamento dell’ampliamento dell’offerta scolastica centrata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo.





“Il percorso, che andrà a rispettare il cronoprogramma previsto, sta raccogliendo finalmente i suoi frutti”, sottolineano il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alle Opere Pubbliche Eleonora Zangrillo. “Il via libera del Miur per l’accordo di concessione rappresenta un’altra concreta opportunità per intervenire per la messa in sicurezza delle scuole del nostro territorio”.

“L’obiettivo è quello di garantire alla cittadinanza servizi indispensabili per una migliore organizzazione della rete scolastica”, proseguono il sindaco e l’assessore. “L’amministrazione continua ad essere vicina alle esigenze delle famiglie per quanto riguarda i luoghi di crescita dei propri figli, alla modernizzazione e sicurezza di un altro istituto”.