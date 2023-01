Elezioni regionali, Restaini smentisce l’Udc: “Non mi candido con loro”

Lubiana Restaini, consigliere capogruppo di Forza Italia a Roccagorga, smentisce la notizia della sua candidatura alle regionali con l’Udc, dichiarata del commissario provinciale del partito Mario Donato Tortorelli nel corso della trasmissione condotta da Federico Ginannesci ‘Baraonda Latina’, nella puntata andata in onda mercoledì 11 gennaio. La secca smentita arriva direttamente dalla presunta candidata, che “ringrazia il dottor Tortorelli”, ma si sente in dovere di fugare qualsiasi dubbio circa una sua candidatura alle prossime regionali con il simbolo dell’Udc.

“Al dottor Tortorelli, che non sento da anni e che ho conosciuto in Procura quando ero capo segreteria del Procuratore Gagliardi, chiedo come gli sia venuto in mente di fare il mio nome durante la trasmissione senza neanche consultarmi per avere il mio consenso”, dichiara la Restaini. “Dopo la trasmissione sono stata subissata di telefonate di amici e conoscenti, alcuni dei quali, in modo molto strumentale, hanno fatto girare la notizia, sostenendo che questa mia candidatura fosse il frutto di una mia ricerca di visibilità. Affermazioni che rinvio con fermezza al mittente dicendo in questo momento le mie priorità sono altre. Sono la coordinatrice della Consulta dei Piccoli Comuni di Anci Lazio e sto lavorando a vari progetti che avranno ricadute grandissime sui nostri territori e sui comuni. Sono consigliera nazionale Anci con delega alla cultura e all’ambiente e sono consigliera di Federsanità Lazio. Sono la coordinatrice di un tavolo per la costituzione di un Open Innovation Hub e per la costituzione di comunità energetiche. E come presidente dell’associazione ‘Gerardo Restaini’ sono impegnata nel proseguire le iniziative di prevenzione delle malattie cardiovascolari nella popolazione. Sono impegnatissima in numerosi progetti degli ultimi e delle categorie fragili e svantaggiate. Siamo un valido supporto per le persone più sfortunate che trovano in noi un valido supporto sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista economico per ogni loro esigenza. Oltretutto siamo impegnati anche in un progetto a favore degli anziani per prevenire i primi segnali di demenza senile attraverso la musicoterapia e partecipiamo ad un progetto dell’Ancescao per offrire un valido supporto ai pazienti malati di Alzheimer e ci siamo impegnati a trovare le risorse affinché questo valido progetto continui, portando sollievo agli anziani e a far sentire i loro familiari un po’ meno soli. Quindi pur ringraziando il dott. Tortorelli per aver pensato alla mia persona come un soggetto molto impegnato nel sociale, lo invito, per il futuro, a non creare equivoci con le sue dichiarazioni”.