Gaeta, completato impianto di illuminazione in via Sant’Agostino

Sono terminati i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione in Via Sant’Agostino a Gaeta. A darne notizia il vice presidente della Provincia di Latina e consigliere comunale Luigi Coscione: “Completato l’intervento nel tratto di quattro chilometri particolarmente strategico per il collegamento tra il centro città e la zona rurale”, dichiara Coscione.

“Sant’Agostino è sempre stata tra le mie priorità e sono contento di vedere la strada finalmente illuminata per garantire maggiore sicurezza ai residenti, alle imprese e ai tanti autoveicoli che transitano in quell’arteria fondamentale per i collegamenti nel sud pontino. Ormai Sant’Agostino non è più una periferia della città, ma si avvia ad essere una zona centrale per la presenza di aziende sia storiche che giovani, per la crescita della popolazione residente e per il transito di automezzi che raggiungono la piana oppure le vicine città di Formia e Itri, decongestionando così la Flacca. Ringrazio il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli per aver mantenuto l’impegno preso”, aggiunge Coscione che annuncia l’avvio, a breve, dei lavori di ampliamento della carreggiata in Via del Colle.