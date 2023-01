Tennis, in Australia Zeppieri combatte ma va fuori in 3 set

Un vero peccato per il tennista di Latina Giulio Zeppieri che nella notte ha perso il suo secondo match di qualificazioni all’Australian Open, primo torneo dello Slam dell’anno.

Era iniziato bene anche il match di quest’oggi contro il numero 135 Atp, lo svizzero Riedi che era stato sconfitto al primo set 6-3 dall’italiano. Poi due tie break a decidere il match, tutti e due a vantaggio di Riedi. I parziali del punto decisivo 7-4 al secondo set e addirittura 13-11 nel terzo e decisivo set.

Un peccato sia per il risultato finale, sia perché Zeppieri ha avuto le occasioni per portare a casa la partita ma non è riuscito a sfruttarle. Il 22enne pontino, comunque, potrà fare tesoro di questa sconfitta per tentare la propria scalata nella classifica mondiale.

LE PAROLE DI ZEPPIERI

“Lasciare uno Slam sprecando match point fa malissimo, ma questo sport è così e non da oggi. Adesso bisogna incassare e andare avanti. Grazie Australian Open”