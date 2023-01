Furgone in fiamme, paura lungo la Pontina

Poco dopo le 7 di mercoledì mattina il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina è intervenuto nel Comune di Aprilia, all’altezza del chilometro 48 della SR 148. Erano giunte diverse segnalazioni al numero unico per le emergenze 112, relative a un incendio proprio sulla Pontina.

Sul posto la squadra territoriale di Aprilia constatava la presenza di un furgone, posto lungo il bordo strada, la cui parte anteriore risultava avvolta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono valse ad evitare la propagazione del rogo.





Successivamente, il personale intervenuto, acquisiva informazioni utili per cercare di risalire alle cause che, al momento, sembrano essere di natura accidentale. Non si registrano persone coinvolte.