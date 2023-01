Evade dalla comunità terapeutica: arrestato straniero

I Carabinieri del N.O.RM. di Formia nei giorni scorsi hanno arrestato a Scauri di Minturno per evasione un 28enne straniero, per essersi allontanato arbitrariamente dalla comunità terapeutica “Casa Emmaus” di Iglesias dove era detenuto ed essere sbarcato dapprima al porto di Napoli e dopo essere giunto in treno a Scauri dove veniva intercettato all’interno di noto esercizio commerciale.