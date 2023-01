Arredare Casa con le tende: come fare

Per scegliere i tessuti e i modelli adatti per le tende, è importante avere gusto e idee chiare. Una volta che si conosce il metodo giusto, arredare con le tende diventa facile e divertente.

Le tende sono un elemento importante nell’allestimento di un appartamento e possono sottolineare lo stile della casa, creare zone di luce e ombra e allestire angoli specifici sia all’interno che all’esterno. Per fare una scelta accurata, è importante capire la funzione delle tende in ogni stanza della casa, scegliere modelli in linea con lo stile dell’arredamento e adottare tessuti adatti alla tipologia di finestre della casa.





Inoltre, i colori e le fantasie devono essere scelti in base allo scopo delle tende nelle finestre delle diverse stanze. Per un arredamento unico, è possibile scegliere tende e tendaggi su misura. Per un arredamento originale e unico consigliamo il portale MyBlind, un sito dedicato esclusivamente al mondo delle tende.

Tipologie di tende per la casa

Le tende sono un elemento fondamentale per la decorazione di una stanza e per la gestione della luce e della privacy. Esistono diverse tipologie di tende per soddisfare le diverse esigenze e gusti estetici:

Le tende oscuranti da interno sono ideate appositamente per bloccare la luce e garantire un ambiente più tranquillo e riposante. Sono spesso realizzate in tessuti pesanti e spessi e possono essere utilizzate sia di giorno che di notte per creare un ambiente confortevole e riposante.

Le tende per finestre sono una scelta popolare per la loro versatilità e capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento. Possono essere realizzate in una vasta gamma di materiali, come il cotone, il lino, la seta e il poliestere, e in una ampia varietà di colori e stili.

Le tende per interni sono disponibili in diverse lunghezze e larghezze per adattarsi alle dimensioni delle finestre. Possono essere utilizzate per regolare la quantità di luce che entra in una stanza, o per proteggere gli arredi dai raggi del sole.

Le tende a vetro moderne sono un’opzione elegante per le finestre di grandi dimensioni. Sono spesso realizzate in materiali trasparenti o semi-trasparenti e possono essere utilizzate per creare un effetto di continuità visiva tra l’interno e l’esterno della stanza.

Le tende su misura sono realizzate su misura per adattarsi alle dimensioni esatte delle finestre e sono una scelta ideale per chi ha finestre di forme e dimensioni non standard. Possono essere realizzate in una ampia varietà di materiali e stili per adattarsi al design della stanza.

Come scegliere le tende perfette:

Scegliere le tende perfette per la propria casa può essere una sfida, soprattutto quando si tratta di abbinare il colore e la fantasia adeguati allo stile dell’arredamento. Ecco alcuni consigli per aiutarti a fare la scelta giusta:

I colori caldi, come il giallo, l’arancio e il rosso, sono perfetti per creare un’atmosfera accogliente in una casa arredata in stile etnico.

Le tinte pastello, come il rosa e il verde chiaro, si sposano bene con lo stile vintage e shabby chic.

Le sfumature di blu sono adatte per ambienti scandinavi o per case di mare.

I toni del bianco e del grigio sono ideali per arredamenti moderni e minimal.

Quando si tratta di scegliere tra tinta unita, fantasie geometriche o fiorate, ci sono alcune cose da considerare:

In soggiorno o in camera, è meglio optare per tessuti a tinta unita se i divani e le poltrone hanno già una fantasia vistosa.

Le tonalità neutre, come il beige o il grigio, stanno bene con i mobili in legno scuro e creano un contrasto armonioso alla vista.

Il rigato, soprattutto se tono su tono, è adeguato per un ambiente classico ed elegante.

Le fantasie a fiori sono perfette per un arredamento romantico e provenzale.

Le geometrie optical o le tinte vivaci fluo sono un richiamo all’arredamento anni ’70 dei modelli di tende moderne.

In ogni caso, è importante scegliere tessuti e stoffe di qualità per garantire un risultato elegante e duraturo nel tempo